Туск заявляє, що нова газова угода з "Газпромом” відповідає польським інтересам

13:34, 17 вересня 2010
Енергетика
0

Глава польського уряду Дональд Туск заявляє, що нова газова угода із головним постачальником блакитного палива – російським “Газпромом” - відповідає польським інтересам.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив в ефірі Polskie Radio.

Д.Туск сказав, що головним пріоритетом у газових переговорах з Росією було налагодження стабільних газових поставок до Польщі та транзиту російського газу Ямальським газопроводом.

„Форма цього договору приводить до того, що Nord Stream перстає бути небезпечним з нашої точки зору, оскільки не стане газопроводом, який виключить з використання Ямальський газопровід”, - сказав глава уряду.

Він також відзначив, що зауваження Європейської комісії до затвердженої ще в лютому, але дотепер не підписаної газової угоди з Росією, будуть враховані в остаточному документі.

„Головним завдання для польського уряду є не ідеологічні війни з якоюсь державою, а забезпечення польських будинків постійними постачаннями газу на тривалі роки за цінами, співставними з іншими такими контрактами”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня ц.р. у Москві відбудуться перші газові переговори польськиої та російської влади за участі представників Європейської комісії, на яких сторони планують урегулювати зміст затвердженного в лютому договору, який не відповідає європейськму законодавству. Зокрема, мова йде про пункти угоди, якими надається ексклюзивне право „Газпрому” користуватися польською частиною Ямальського газопроводу до 2047 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter