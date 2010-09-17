Співробітники СБУ розшукують Турчинова, тероризуючи його колег і родичів – Тимошенко

Співробітники Служби безпеки України розшукують колишнього першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА, тероризуючи його колег і родичів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Києві.

«Саме зараз почався терор проти ТУРЧИНОВА, я думаю, що всі ті дзвінки не дарма були зроблені, тому що вже сьогодні Служба безпеки направила запрошення ТУРЧИНОВУ, розшукують його», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що О.ТУРЧИНОВ у даний час перебуває у відрядженні, і все що міг він розповісти СБУ, він вже розповів і додати йому нічого.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила думку, що всі події навколо О.ТУРЧИНОВА є відповіддю на оцінку, яку дала Європейська народна партія процесам, що відбуваються в Україні.

Лідер «Батьківщини» вкотре повторила свою тезу, що нині в Україні починаються репресії, оскільки люди знову не можуть знайти захист, і вона також не знає, як захищати своїх людей, але докладатиме до цього максимум зусиль.

«Відповідь буде адекватною», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Говорячи про вчорашній телефонний дзвінок з погрозами на її адресу, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що на неї подібні дзвінки не діють.

«Я послала цю людину до ЯНУКОВИЧА, на мене подібні дзвінки не впливають», - сказала вона, додавши, що повідомила про цей телефонний дзвінок лише тому, що вважала цю інформацію суспільно важливою.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня О.ТУРЧИНОВ як свідок був на допиті в СБУ у зв’язку зі справою компанії «РосУкрЕнерго».

Довідка УНІАН. У справі “РосУкрЕнерго” нині під вартою перебувають двоє високопосадовців, які працювали у попередньому уряді Юлії ТИМОШЕНКО – колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО та екс-начальник Державної митниці Анатолій МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову RosUkrEnergo до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

9 липня СБУ затримала колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКА в рамках кримінальної справи стосовно нього за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.