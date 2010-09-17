СБУ має намір завершити найближчим часом розслідування справ про розмитнення 11 млрд. куб. м газу

У Службі безпеки України не виключають завершення найближчим часом розслідування кримінальних справ, порушених проти низки посадовців за незаконну оборудку з розмитнення 11 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми найближчим часом завершимо розслідування, а це означає, що почнеться ознайомлення з матеріалами справи», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, наразі не можна дати відповідь, скільки часу обвинувачувані можуть ознайомлюватися з матеріалами справи. Водночас голова СБУ припустив, що цей процес триматиме не менш як місяць-півтора, оскільки в матеріалах справи містяться таємні епізоди, а адвокати обвинувачених, за його словами, на даний час не поспішають отримати дозвіл для доступу до цієї інформації. У зв’язку з цим В.ХОРОШКОВСЬКИЙ вважає, що така позиція сторони захисту обвинувачених на даному етапі є спробою затягнути процес слідства.

Він не виключив, що для запобігання цьому слідство буде змушено або вилучити зі справи матеріали, які становлять державну таємницю, або рекомендувати стороні обвинувачення інших адвокатів.

«Наскільки швидко вони будуть знайомитися зі справою - настільки швидко ми передамо її до суду», - В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» заплатити «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол. за порушення контракту.

На початку червня СБУ порушила справу за фактом нанесення збитків державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У даній справі звинувачення були пред`явлені колишньому першому заступнику голови НАК “Нафтобаз України” Ігорю ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.

8 вересня колишній перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ як свідок був на допиті в СБУ у зв’язку зі справою компанії «РосУкрЕнерго».

Сьогодні, 17 вересня, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що співробітники СБУ розшукують О.ТУРЧИНОВА, тероризуючи його колег і родичів.