Азаров сподівається на вдалий результат переговорів з РФ про зміну формули ціни на газ

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається на успішний результат переговорів із Російською Федерацією щодо зміни формули утворення ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора в ефірі телеканалу «Інтер».

«Коли ми підпишемо нову угоду, тоді прийду до вас у студію і скажу, що ми знайшли спільну мову. ...Ми не говоримо, що нам потрібні якісь поступки. Нам потрібні рівноправні угоди», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, сьогодні, коли в країні склалася стабільна фінансово-економічна ситуація, уряд має запас часу, щоб переконати РФ у необхідності змінити згадану формулу. «У нас є час, і ми будемо наполегливо працювати з Росією, не будучи затиснутими часом і умовами», - заявив прем'єр-міністр.

М.АЗАРОВ також зазначив, що сьогодні оптимальною для українських хімічних підприємств є ціна на газ у 170-180 доларів за тисячу кубометрів, а для металургійних - не вище 210 доларів.

Водночас, коментуючи заяву заступника голови Держдуми РФ, президента Російського газового товариства Валерія ЯЗЄВА про те, що про зміну формули на переговорах мова не йде і йти не може, М.АЗАРОВ заявив: «Ми його поважаємо, але ми із ним переговорів не ведемо. Ми наполегливо розмовляємо із керівництвом Росії. Саме з керівництвом уряду - із тими, хто в уряді відповідає за постачання газу», - сказав голова Кабміну.