У Києві біля Посольства ФРН відбулась акція проти подовження експлуатації АЕС

У Києві біля Посольства Федеративної Республіки Німеччина екологи збудували гірку “ядерних відходів” на знак протесту проти планів українського та німецького урядів подовжити експлуатацію ядерних реакторів у терміни, що перевищують проектні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного екологічного центру України, гірку консервних бляшанок з наклейками знаку радіоактивної небезпеки збудували перед Посольством ФРН активісти центру. Бляшанки символізували радіоактивні відходи, що утворюються під час роботи атомних електростанцій і які немає можливості безпечно утилізувати.

Цією акцією українські активісти підтримали німецьких громадян, які у цей же час оточили Рейхстаг і вимагали від німецького уряду не подовжувати терміни експлуатації старих реакторів.

“Подовження термінів експлуатації старих ядерних блоків несе підвищену небезпеку ядерних аварій на АЕС та збільшує вартість виведення реактора з експлуатації. За кілька місяців в Україні завершиться термін експлуатації першого блоку Рівненської атомної електростанції, і урядовці будуть змушені прийняти рішення, продовжити термін його роботи чи закрити. Продовження роботи тільки погіршить його стан і середовища, підвищить ризик значної аварії”, - заявив учасник акції, координатор енергетичних програм Національного екологічного центру України Дмитро ХМАРА.

Він додав, що на сьогодні жодна країна не має можливості переробляти або захоронювати ядерні відходи без шкоди для навколишнього середовища.

“Якщо примусити атомні електростанції платити за ту шкоду, яку вони завдають природі, або за те, щоб якісно поховати відходи, то атомна енергетика стане економічно непривабливою. І саме тому урядовці та атомники хочуть якомога довше відстрочити ці платежі, подовжуючи термін експлуатації та перекладаючи проблему на наступні покоління ”, - пояснив Д.ХМАРА.

Учасники акції вважають, що в Україні замість розвитку атомної енергетики доцільніше було впроваджувати енергозберігаючі технології, бо вони значно дешевші, сприяють покращенню екологічної ситуації в країні та підвищують енергетичну безпеку держави, оскільки зменшують необхідність закуповувати паливо в інших країнах.

Як повідомляв УНІАН, влітку цього року уряд Німеччини вирішив подовжити термін експлуатації АЕС у середньому на 12 років, незважаючи на те, що якісної схеми захоронення відпрацьованого ядерного палива країна не має. Це рішення обурило німецьких екологів, які вимагають від уряду змінити його. Раніше Німеччина планувала до 2021 року відмовитися від атомних електростанцій на користь відновлювальних джерел енергії. Зараз в Німеччині працюють 17 атомних реакторів.