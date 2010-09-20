Єврокомісар з енергетики вимагає єдиної ціни на російський газ для ЄС

На думку комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера, Брюсселю слід виробити єдину політику в галузі закупівлі енергоносіїв. Зокрема, він виступає за єдині ціни для імпорту газу для усіх країн Європейського Союзу, повідомляє Німецька хвиля.

Комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер (Gьnther Oettinger) висловився за єдину політику Євросоюзу щодо імпорту енергоносіїв з третіх країн. На ринку нафти і газу Європейський Союз повинен виступати єдиною асоціацією. Це означатиме, зокрема, необхідність встановлення єдиної ціни на природний газ для імпорту з Росії. Про це Еттінгер заявив у п'ятницю, 17 вересня, у Брюсселі.

За словами єврокомісара, єдина енергетична політика ЄС допомогла б захистити країни, які нині купують газ за вищою ціною, ніж інші. Наприклад, це стосується Латвії, сказав він. Еттінгер закликав країни Євросоюзу до вироблення єдиної позиції відносно Москви.

У зв'язку з цим Еттінгер повідомив, що нині частка російських постачань в сукупному об'ємі імпорту природного газу країнами ЄС складає 25 відсотків. Певна залежність від Росії, таким чином, існує, проте, вона "далі не збільшуватиметься", підкреслив комісар. "Оскільки імпорт газу європейськими країнами в майбутньому ростиме, важливо не збільшувати залежність, а диверсифікувати число країн-експортерів", - зазначив політик.