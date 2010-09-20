Акціонери "Сарматії" ввели ротаційне управління компанією

Акціонери "Сарматії" на зборах наприкінці минулого тижня ввели ротаційне річне управління компанією. Про це кореспондентові УНІАН в Польщі повідомив генеральний директор компанії Сергій СКРИПКА.

Він зазначив, що акціонери також призначили головою правління віце-президента азербайджанської SOCAR Віталія БАЙЛАРБАЙОВА, який керуватиме «Сарматією» до кінця 2011 року.

Далі, за словами С. СКРИПКИ, по року компанією керуватимуть представники України, Польщі, Грузії та Литви.

С.СКРИПКА також повідомив, що польська PERN доки не призначила свого представника в "Сарматії". За його словами, голова правління Роберт СОШИНСЬКИЙ пообіцяв призначити його найближчим часом.

Гендиректор "Сарматії" також повідомив, що PERN на зборах не надав детальніші пропозиція про зміну форми керівництва компанією, які ініціював у червні.

Як повідомляв УНІАН, акціонери "Сарматії" за пропозицією української "Укртранснафти" планували ввести ротаційне керівництво фірмою на зборах у червні, але не зробили цього через те, що PERN не встигла погоджувати це питання з Мінекономіки Польщі.

Представник PERN в "Сарматії" з 2006 року і голова правління з 2008 року Марчин ЯСТШЕМБСЬКИЙ напередодні червневих зборів акціонерів без пояснення причин подав у відставку.

Довідка УНІАН. Компанія "Сарматія" створена влітку 2004 року "Укртранснафтою" і польською PERN, у 2008 році отримала нових акціонерів з Азербайджану, Грузії та Литви, які тепер володіють по 24,75% її акцій, окрім литовської Klajpedos nafta, що володіє 1% акцій.

Компанія за свої кошти провела ТЕО проекту ЕАНТК для постачань каспійської нафти в країни Євросоюзу з використанням українського трубопроводу "Одеса-Броди", результати якого були представлені у травні 2009 року.

Для реалізації проекту необхідно знайти додаткове фінансування, оскільки на сьогодні "Сарматія" має тільки попередній договір про фінансування 25% вартості спорудження польської ділянки ЕАНТК з програми допомоги Євросоюзу Польщі.

Інші кошти компанія планувала залучити у ЄБРР, комерційних банків, стратегічного інвестора, у самих акціонерів або через фондовий ринок.