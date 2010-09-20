«Енергоринок» на третьому тестовому аукціоні продав 1,1 млрд. кВт/год електроенергії

Державне підприємство "Енергоринок" на третьому тестовому аукціоні продало 1,103 млрд. кВт/год електроенергії за 339,268 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті держпідприємства.

Згідно з повідомленням, електроенергія умовно продана 31 енергопостачальнику за нерегульованим тарифом.

Всього на участь в торгах подали заявки 33 компанії за нерегульованим тарифом, з яких в аукціоні взяли участь 32.

За результатами торгів був реалізований увесь виставлений об'єм електроенергії (126 лотів).

Стартова ціна 1 МВт/год електроенергії складала 241,7172 грн. (без ПДВ).

За 73 лотами було зроблено 1 крок і електроенергію придбана за стартовими цінами.

За іншими лотами ціна реалізації 1 МВт/год коливалася від 242 грн. до 317,0101 грн.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоринок" виставив на третьому тестовому аукціоні з продажу електроенергії у рамках переходу до ринку двосторонніх договорів 1,103 млрд. кВт/год (1103 млн. МВт/год) електроенергії загальною вартістю 266,627 млн. грн.

Довідка УНІАН. Енергоринок України з липня частково перейшов на експериментальний ("тіньовий") режим роботи у рамках першого етапу впровадження нової моделі - ринку двосторонніх договорів (РДД) і балансуючого ринку.

Тестування нової моделі ринку в тіньовому режимі продовжиться 4 місяці. За цей час планується провести 4 тестові аукціони з продажу електроенергії. Формат "тіньового режиму" не передбачає реальних товарно-грошових стосунків між учасниками ринку.

За підсумками роботи частини ринку в "тіньовому" режимі НКРЕ має намір провести удосконалення проектної нормативно-правової бази РДД, а також визначитися з етапністю і об'ємами подальшого переходу ринку на реальну роботу за новою моделлю.

З 1996 року Гуртовий ринок електроенергії України функціонує в режимі "єдиного покупця", який має на увазі продаж усього об'єму виробленій електроенергії єдиному державному операторові ДП "Енергоринок", який надалі реалізовує електроенергію енергозабезпечуючим компаніям, а ті, у свою чергу, кінцевому споживачеві. Перехід до РДД передбачає можливість укладення прямих договорів між виробником електроенергії і т.з. кваліфікованим споживачами, під категорію яких підпадають споживачі, щомісячне споживання яких перевищує показник 150 МВт встановленої потужності. Крім того, нова модель передбачає можливість придбання електроенергії на спеціалізованих аукціонах як за короткостроковими договорами (за день до постачання), так і в режимі реального часу.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України №1056 від 28 листопада 2007 року, перехід на нову модель ринку планувалося здійснити до кінця 2014 року. На першому етапі планувалося здійснити часткове впровадження РДД з відкриттям ринку на 15% зі збереженням моделі "єдиного покупця".

З 2011 року планувалося впровадження складання власних графіків навантажень учасниками ринку, створення біржі і відкриття ринку до 60%.

Законодавче оформлення нової моделі ринку планується здійснити шляхом ухвалення законопроекту "Про основи функціонування ринку електричної електроенергії України", який вже розроблений НКРЕ і проходить узгодження в зацікавлених міністерствах і відомствах.