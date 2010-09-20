Україна збільшила експорт електроенергії

Україна в січні-серпні 2010 року збільшила експорт електроенергії на 18,9%, або 404 млн. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 2,540 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

Згідно повідомленню, 77,8% від загального обсягу українського експорту електроенергії припадало на поставки в напрямку Білорусі.

Зокрема, за цей період експорт української електроенергії до Угорщини скоротився більш як у 2,7 разу – до 226,5 млн. кВт/год., до Словаччини – в 4,2 разу до 261,8 млн. кВт/год., до Румунії – зріс 2,1 разу, до 61,6 млн. кВт/год.

Сальдовані перетікання до Молдови за підсумками 8 місяців зросли в 2,8 разу – до 12,6 млн. кВт/год.

ДПЗД "Укрінтеренерго" в січні-серпні ц.р. поставило до Білорусі 1,977 млрд. кВт/год. електроенергії, тоді як в січні-серпні 2009 р. постачання в цю країну становили 370,4 млн. кВт/год.

У серпні ц.р. до Російської Федерації з української енергосистеми експортовано 0,6 млн. кВт/год. електроенергії.

Польща в січні-серпні ц.р. не імпортувала українську електроенергію.

У серпні на експорт передано всього 217,1 млн. кВт/год. електроенергії, що на 32,2% менше, ніж у серпні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня ц.р. Україна припинила комерційні поставки електроенергії з Бурштинської ТЕС в напрямку Словаччини, Угорщини і Румунії спочатку через внутрішній дефіцит вугілля газової групи, надалі – через невигідну цінову кон`юнктуру.

Нагадаємо, з 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

У 2009 році експорт електроенергії здійснювало ДПЗД "Укрінтеренерго", яке купувало її на Оптовому ринку електроенергії за тарифом, встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики.

Довідка УНІАН. Україна в 2009 році скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або 3,867 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 4 млрд. кВт/год. Минулого року Україна експортувала електроенергію до Словаччини, Угорщини, Білорусі, Польщі і Румунії.