Польська PGNIG повідомила про можливе обмеження поставок газу промисловим споживачам

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG у четвертому кварталі п.р. може обмежити поставки газу промисловим споживачам через брак достатньої кількості контрактованого палива у головного постачальника Росії.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це PGNIG повідомила сьогодні.

"Аби запевнити поставки газу для домашніх господарств та установ соціального призначення PGNIG може обмежити поставки для промисловості у четвертому кварталі 2010 року”, - відзначено у повідомленні прес-служби.

Глава правління компанії Міхал ШУБСЬКИЙ сказав на прес-конференції, що обмеження поставок може розпочатися наприкінці жовтня - початку листопада, зауваживши, що це залежатиме, головним чином, від погоди.

Прес-секретар PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА-ВАСІЦЬКА сказала УНІАН, що компанії для стабільних поставок в опалювальному сезоні 2010-2011 років не вистачає близько 1,5 млрд. кубометрів газу.

Вона відзначила, що в липні ц.р. компанія звернулася до „Газпрому” з проханням укласти короткостроковий контракт для забезпечення стабільних поставок на цей сезон, але до сих пір не отримала позитивної відповіді.

PGNIG у розповсюдженому в понеділок прес-релізі нагадала, що причиною проблем Польщі із газовими поставками є невиконання з 2009 року контракту швейцарським трейдером „РосУкрЕнерго”, котрий в 2007-2008 рок поставляв полякам майже 25% газового імпорту.

Крім цього, згідно повідомленню, ситуацію Польщі ускладнює брак необхідної газової інфраструктури, яка б уможливила поставки із західного напрямку, що узалежнює країну від поставок виключно із Сходу.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році „Газпром” погодився на укладення короткострокового контракту для стабільних поставок в опалювальному сезоні 2009-2010 років.

Основний газовий договір затверджений польським урядом в лютому - котрий визначає умови газових поставок до Польщі до 2037 року та транзиту російською газу польською територією до 2045 року - до сих пір не підписаний через зауваження Європейської комісії.

Перший трьохсторонній раунд в цій справі відбувся у Москві в минулу суботу, а наступний має мати місце на цьому тижні.