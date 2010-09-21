Соколовський: загроза Україні виникає після здачі Росії ГТС, а не через “Південний потік”

Загроза національній безпеці України виникне після здачі Росії газотранспортної системи, а не у зв'язку з будівництвом газопроводу "Південний потік".

Таку думку висловив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ в бесіді з кореспондентом УНІАН, коментуючи відповідні заяви українських посадовців.

За його словами, абсолютно очевидно, що цей російсько-європейський проект має політичне значення і позбавлений економічної, технічної і екологічної логіки. На думку експерта, для Росії "Південний потік" повинен стати стратегічним інструментом, а для Європи швидше тактичним.

"Учасники проекту, створюючи економічно невиправданий газопровід, керуються своїм неспростовним правом на власну зовнішню політику і власну відповідальність. Українські чиновники, політики і експерти, безумовно, мають право і повинні об'єктивно оцінювати цей проект і доводити його абсурдність. Проте, у будь-якому випадку не повинні провокуватися на здачу іноземній державі власної ГТС, оскільки тоді власне і настане загроза національній безпеці", - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, не секрет, що Росії українська ГТС потрібна не стільки для транзиту власного газу, скільки для прямого доступу до найбільшого зовнішнього ринку - українського.

Окрім цього, зауважив експерт, російську сторону, звичайно ж, цікавлять українські підземні сховища газу (ПСГ) - як невід'ємний елемент безперебійних постачань газу в Центральну і Західну Європу навіть при функціонуванні Північного і Південного потоків. Хоча цей інтерес спадатиме у міру реалізації актуальних проектів ПСГ на захід від українського кордону.

"Сьогодні прибуток нашої ГТС за транзит складає 1,2-1,3 млрд. доларів США на рік. Навіть якщо б цей прибуток налічувався за справедливим транзитним тарифом, то складав би 3-4 млрд. доларів. Очевидно, що такі прибутки не є визначальний для 46 мільйонної держави Україна", - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

"Окрім цього, ці транзитні прибутки не співмірні з внутрішньою функціональною значущістю ГТС, яка полягає, передусім, у надійних і безпечних постачаннях газу українським споживачам. А транзит, де-факто, - це вторинна роль. Якщо він буде - добре. Ні - гірше, але не трагічно. У разі передачі української ГТС іноземній державі, транзитний прибуток для України скоротиться щонайменше удвічі, а державний суверенітет буде поставлений під сумнів, - вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За нинішніх реалій, на думку експерта, слід готуватися до того, що Україна в середній перспективі може перестати бути газотранзитною державою.

"Тоді національна ГТС стане ще важливішою - для надійного внутрішнього забезпечення безвідносно до походження газу - українським, російським, іншим імпортним, альтернативним і т.п. А нинішні транзитні прибутки можуть забезпечити інші галузі української економіки, якщо будуть реформовані, модернізовані і ефективно розвиватимуться, як в багатьох сусідніх країнах ЄС", - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Газопровід "Південний потік" (South Stream) планується побудувати до 2013 року. Витрати на увесь проект оцінюють приблизно в 25 мільярдів доларів. Газопровід буде прокладений по дну Чорного моря до Болгарії, а потім розділиться на дві гілки. Одна пройде через Грецію в Італію, а друга - через Сербію і Угорщину в Австрію. Пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, складатиме 47-63 мільярди кубометрів газу на рік.