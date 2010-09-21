Нафтогаз скоротив платежі до бюджету на 37%

Підприємства, що входять у структуру НАК "Нафтогаз України", в січні-серпні ц.р. скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 37,4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 16 млрд. 926,2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива й енергетики України.

У повідомленні наголошується, що загалом підприємства, що відносяться до Мінпаливенерго, в січні-серпні ц.р. скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 28,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 22 млрд. 608,4 млн. грн., в т.ч. до Держбюджету – 21 млрд. 591,3 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році підприємства, що входять у структуру НАК "Нафтогаз України", збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 59,5%, порівняно з 2008 роком, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

Загалом, підприємства, що відносяться до Мінпаливенерго, в 2009 році збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 47,1%, порівняно з 2008 роком, до 48 млрд. 409,4 млн. грн., в т.ч. до Держбюджету – 47 млрд. 369,4 млн. грн.