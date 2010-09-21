«Нафтогаз» скоротив платежі до бюджету на 37,4%

Підприємства, що входять в структуру НАК "Нафтогаз України", у січні-серпні скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 37,4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 16 млрд. 926,2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні зазначають, що в цілому підприємства, що ходять до Мінпаленерго, у січні-серпні скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 28,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 22 млрд. 608,4 млн. грн., у т.ч. до Держбюджету - 21 млрд. 591,3 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році підприємства, що входять у структуру НАК "Нафтогаз України", збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 59,5%, порівняно з 2008 роком, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

В цілому, підприємства, що входять до Мінпаленерго, у 2009 році збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 47,1%, порівняно з 2008 роком, до 48 млрд. 409,4 млн. грн., у т.ч. до Держбюджету - 47 млрд. 369,4 млн. грн.