"ТВЕЛ" затвердили переможцем конкурсу з будівництва заводу з фабрикації ЯП

Кабінет міністрів України затвердив російський концерн "ТВЕЛ" переможцем конкурсу з будівництва заводу з фабрикації ядерного палива.

Про це кореспондент УНІАН повідомив сьогодні міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО.

"Затвердив", - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Україна відкрила процедуру конкурсу з відбору технології і партнера з будівництва заводу з фабрикації ядерного палива, запросивши до участі в конкурсі ВАТ "ТВЕЛ" (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США).

Переможцем конкурсу був визнаний російський державний концерн "ТВЕЛ". Відповідне рішення прийняла міжвідомча комісія 2 вересня.

Після надання повідомлень учасникам конкурсу міжвідомча комісія передала документацію про підсумки конкурсу на затвердження Кабінету міністрів України з рекомендацією визначити партнером з будівництву заводу ВАТ "ТВЕЛ".

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно з затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою "Ядерне паливо України", будівництво заводу з виробництва ядерного палива планують завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюють у 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планують залучити як інвестиції.

"ТВЕЛ" - один зі світових лідерів у виробництві ядерного палива. Забезпечує паливом 17% енергетичних реакторів світу, а також дослідницькі реактори різних країн і суднові реактори російського флоту.