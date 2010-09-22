"Ощадбанк" зміншив кредитування "Нафтогазу" у першому півріччі на 28%

Об'єм кредитування "Ощадбанком" НАК "Нафтогаз України" у першому півріччі 2010 р. скоротився на 28% - до 20,88 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні Міжнародного рейтингового агентства Fitch, переданому агентству УНІАН.

"Об'єм кредитування "Ощадбанком" "Нафтогазу" скоротився приблизно на 28% у першому півріччі 2010 р. з 29 млрд. грн. на кінець 2009 р. і склав майже половину кредитного портфеля банку. Після реструктуризації термін погашення кредитів для "Нафтогазу" настає в 1-му кварталі 2015 р"., - йдеться у повідомленні.

Fitch зазначає, що банк не зазнав жодних економічних збитків в ході реструктуризації і фондування від НБУ на таке кредитування також було реструктуризоване, забезпечивши відповідність термінів погашення фондування і термінів по кредитах "Нафтогазу".

"Таким чином, фактично "Ощадбанк" грає роль квазі-агента в розподілі державного фінансування для "Нафтогазу", при цьому банк має можливість збільшувати прибуток до відрахувань в резерви і здатність абсорбувати збитки", - підкреслює Fitch.

За інформацією Fitch, регулятивний показник достатності капіталу "Ощадбанку" складав 39,3% на кінець першого півріччя 2010 р., що забезпечило значну здатність абсорбувати збитки в частині кредитного портфеля банку, що не стосується до кредитування "Нафтогазу".За оцінками Fitch, на кінець 1-го півріччя 2010 р. банк міг би збільшити резервування під знецінення по національних стандартах до рівня близько 81% усіх кредитів без урахування кредитування "Нафтогазу", не порушуючи при цьому регулятивні вимоги до достатності капіталу. Збільшення операційного прибутку до відрахувань в резерви (з 0,7 млрд. грн. в 2008 р. до 3,4 млрд. грн. в 2009 р.) чинить сприятливий вплив на здатність "Ощадбанку" створювати додаткові резерви. Позитивним чинником для позиції ліквідності банку є істотні високоліквідні активи, які покривали близько половини клієнтських депозитів банку на кінець 1-ої половини 2010 р., тоді як потреби в рефінансуванні були незначними, зазначає Fitch.

Довідка УНІАН. ВАТ "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року, і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року складали 58,747 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 44,101 млрд. грн., зобов'язання - 42,205 млрд. грн., статутний капітал - 13,892 млрд. грн., власний капітал - 16,543 млрд. грн.

У першому півріччі 2010 року "Ощадбанк" отримав прибуток у розмірі 365,249 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.