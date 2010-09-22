ТСК з ситуації навколо рішення Стокгольмського арбітражу хоче продовжити свою роботу на 2 місяці

Парламентська тимчасова слідча комісія з ситуації навколо рішення Арбітражної палати Стокгольмського суду з питання власності 11 млрд. кубометрів газу має намір у п`ятницю, 24 вересня, представити Верховній Раді на затвердження попередній звіт про роботу комісії, і проситиме продовжити її роботу до грудня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це говориться в проекті відповідної постанови ВР, озвученому сьогодні головою ТСК Романом ЗВАРИЧЕМ на черговому засіданні комісії.

Крім того, до проекту постанови комісії буде внесено пункт щодо направлення звернення ВР до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням сприяти в доступі членам комісії до документів, необхідним для проведення об`єктивного розслідування, зокрема, до оригіналів документів, пов`язаних з процесом у Стокгольмському арбітражі.

Як повідомив Р.ЗВАРИЧ, попередній звіт комісії містить три висновки, зокрема, враховуючи позицію СБУ і ГПУ, комісія не змогла одержати повний обсяг необхідних матеріалів для проведення розслідування, зокрема, оригіналу рішення Стокгольмського суду.

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що згідно з інформацією СБУ, в матеріалах відповідної кримінальної справи щодо операцій, здійснених з 11 млрд. кубометрів газу, міститься один чи кілька документів, які носять гриф «таємно». Внаслідок цього, як запевнили комісію в СБУ, всі матеріали кримінальної справи підпадають під відповідний гриф. Водночас комісія не має в своєму розпорядженні будь-якого процесуального рішення слідчого СБУ, який веде цю справу і є в рамках кримінально-процесуального законодавства незалежною юридичною особою. «Документальні докази існування такого документа (постанови про присвоєння грифа секретності на всі матеріали справи – УНІАН) у комісії відсутні», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Крім того, на підставі аналізу третього представлення української сторони під час тяжби комісія зробила попередній висновок про те, що у зв`язку з виключенням можливості залучення як свідків у даній справі керівництва ВАТ «Газпром» і вищого керівництва Російської Федерації правові позиції НАК «Нафтогаз України» були значно послаблені. «Є припущення, що ці зміни були внесені за наполяганням вищого керівництва Російської Федерації. «Нафтогаз», таким чином, втратив можливість залучення як свідків керівництво «Газпрому». Тому наш висновок, що такі зміни значно послабили правову позицію НАКу і містили ознаки своєрідного шантажу з боку «Газпрому» і вищого керівництва РФ», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Голова ТСК також зазначив, що враховуючи кардинальну зміну позиції НАК «Нафтогаз України» в так званому шостому поданні, посилання на яке міститься в рішенні арбітражу, обнародуваному ЗМІ, комісія дійшла висновку, що на цьому етапі процесу НАК визнав в суді незаконними договори, на підставі яких на початку 2009 року було проведено транзакції з 11 млрд. кубометрів газу, що належали РУЕ.

У зв`язку з цим, відзначив Р.ЗВАРИЧ, можна зробити висновок, що сам спір в арбітражі втратив свою актуальність, оскільки українська сторона, по суті, визнала законними вимоги РУЕ. «Спір практично втратив свою актуальність, і зміна позиції НАКу, по суті, призвела до того, що було винесене таке (не на користь України – УНІАН) рішення Стокгольмським арбітражем», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» заплатити «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол. за порушення контракту.

На початку червня СБУ порушила справу за фактом завдання шкоди державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У цій справі звинувачення були пред`явлені колишньому першому заступникові голови НАК “Нафтогаз України” Ігорю ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.