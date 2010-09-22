Україна відновила поставки електроенергії до Росії

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» з 31 серпня відновило комерційні поставки електроенергії до Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор ДПВД «Укрінтеренерго» Максим КУЧЕР.

За його словами, поставки електроенергії до Росії здійснюються на підставі комерційних договорів, укладених «Укрінтеренерго» і ВАТ "Інтер РАТ ЄЕС" на виконання домовленостей, досягнутих у рамках засідання комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії у квітні ц.р. у Сочі.

М. КУЧЕР відзначив, що договори діють до кінця 2010 р. з можливістю їх продовження.

За словами директора «Укрінтеренерго», поставки електроенергії до Росії здійснюються нерівним графіком переважно в пікові години.

"Сьогодні ці домовленості реалізуються лише вночі, що уможливлює скорочення кількості пусків і зупинок генеруючого устаткування теплових електростанцій України, а також в цілому поліпшити економіку енергоринку", - сказав він.

М.КУЧЕР уточнив, що з 31 серпня до цього часу з української енергосистеми у бік РФ було експортовано близько 40 млн. кВт/год. електроенергії.

Він також додав, що зараз українська сторона вивчає питання економічної доцільності зворотного імпорту електроенергії з Росії для оптимізації і покриття можливого дефіциту електроенергії в ОЕС України.

Як повідомляв УНІАН, Україна припинила комерційні поставки електроенергії до Росії із серпня 2006 року. Експорт електроенергії в даному напрямку здійснювався як взаємозаліки із сальдованих перетікань. До припинення експорту Росія була одним з найбільших імпортерів української електроенергії разом з Молдовою і Білоруссю.

Довідка УНІАН. Україна в січні-серпні 2010 року збільшила експорт електроенергії на 18,9%, або 404 млн. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 2,540 млрд. кВт/год.

Україна в 2009 році скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або 3,867 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 4 млрд. кВт/год. Торік Україна експортувала електроенергію до Словаччини, Угорщини, Білорусі, Польщі і Румунії.