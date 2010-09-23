Експерти не виключають, що Діденко і Макаренко стали жертвами розборок між олігархами

Експерти не виключають, що колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО і екс-глава Державної митної служби Анатолій МАКАРЕНКО стали жертвами розборок між олігархами.

Таку думку вони висловили в експертному опитуванні, проведеному Інститутом Горшеніна, щодо політичних і правових аспектів так званої «справи «РосУкрЕнерго», а також про те, який резонанс ця справа може мати в міжнародному співтоваристві.

Народний депутат, заслужений юрист України Сергій ВЛАСЕНКО відзначив, що знайомий з матеріалами у справі І.ДІДЕНКА. «Можу сказати, що я оцінюю, наприклад, справу ДІДЕНКА, як заманеться: як політично мотивовану, економічне мотивовану, особово мотивовану, однак ніяк не юридично. Юриспруденції там немає», - сказав він.

Депутат звернув увагу на факт, про який, за його словами, всі забувають. Зокрема, за словами С.ВЛАСЕНКА, за рік до подій, пов`язаних із затриманням і арештом колишніх заступника голови «Нафтогазу» і екс-керівника Дердмитслужби, І.ДІДЕНКО звертався до Шевченківського районного суду Києва, який встановив, що І.ДІДЕНКО діяв законно, підписуючи рішення про вилучення у швейцарського трейдера «РосУкрЕнерго» 11 млрд. кубометрів газу в січні 2009 року. С.ВЛАСЕНКО нагадав, що це рішення суду було підтверджене Апеляційним судом. Більше того, юрист нагадав, що судом було встановлено факт, що саме І.ДІДЕНКО, як посадовець, підписував контракт, тому справа не могла порушуватися за фактом.

«Так от, І.ДІДЕНКО звернувся до суду. Причому суди - Шевченківський районний і апеляційний - розглянули законність винесення цієї ухвали, і в своїх рішеннях встановили, що І.ДІДЕНКО діяв законно. Пройшов рік, змінилася політична ситуація, і у нас суди почали слухати справи по-іншому. І при цьому СБУ гордо відповідає: «Ну, це ж інша справа. Ми тоді його притягали за привласнення, а зараз же розтрата». Та сама стаття, всі ті самі підстави, всі ті самі практично дані. Тільки тоді ми думали, що це привласнення, а зараз ми думаємо, що це розтрата. Повний абсурд!», - підкреслив депутат.

С.ВЛАСЕНКО також висловив думку, що ця справа буде однією з «цеглин» побудови іміджу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в міжнародному співтоваристві. «Таких «цеглин» негативних вже досить багато. А що, скажіть, будь ласка, затримання в аеропорту керівника українського відділення Фонду Конрада Аденауера додає Президенту рейтингу? А те, що відбувається зараз з партією «Батьківщина» на місцевих виборах? А зникнення харківського журналіста, і абсолютне мовчання влади з цього приводу?», - сказав він. Депутат додав: «Наскільки мені відомо, на сьогодні вже є підстави звертатися, зокрема, наприклад, до Європейського суду з прав людини в частині обмеження свободи ДІДЕНКА на час слідства».

У свою чергу, правозахисник Семен ГЛУЗМАН відзначив, що в нашій країні є традиція – «саджати». «Саджають не тільки ДІДЕНКА, а садять за будь-який малий злочин. Так зручно для міліції, так зручно для суддів, так для всіх зручно. Тому потім виникає багато проблем», - сказав він.

На думку народного депутата і юриста Ігоря ГРИНІВА, найбільша складова в цій справі – економічна. «Бажання людей, які стоять за «РосУкрЕнерго», одержати багато-багато грошей. Ця справа робиться для легітимізації їх доходів. Щоб провести це через рішення українського суду, щоб ті гроші, які вони одержать у результаті цієї операції, були легітимізовані в Україні», - вважає правозахисник.

На його думку, рішення Стокгольмського суду не влаштовує цих людей для такої легітимізації, тому що «там все білими нитками шито». «Стокгольмський суд ухвалив рішення не як суперечку двох сторін, а коли дві сторони погодилися, щоб віддати «РосУкрЕнерго» цей газ. Коли українська сторона пішла назустріч Дмитру ФІРТАШУ або РУЕ, щоб віддати цей газ. Відповідно, Стокгольмський суд не виконав своєї місії, як судова інстанція. Тому вони хочуть провести через рішення суду, що вони одержують цей газ законно, не на підставі політичного рішення, а на підставі правового. Значення тільки одне – одержати гроші», - вважає І.ГРИНІВ.

Відомий правозахисник Едуард БАГІРОВ відзначив, що в Україні, згідно із законом, слідчі процесуально незалежні. «Вони ухвалюють рішення, кого притягати в даному випадку до відповідальності, яких фізичних осіб, незалежно від посади. На цьому етапі ухвалене рішення притягати до відповідальності, наприклад, колишнього керівника митниці. Однак, за логікою речей, МАКАРЕНКО був підлеглою особою за своєю посадою прем`єр-міністру. Якщо прем`єр-міністр заявляє про те, що вона безпосередньо давала вказівки проводити якісь дії, підписувати якісь документи, ухвалювати якісь рішення, як мінімум, у слідства мають бути питання до колишнього прем`єр-міністра, чому вона так робила, в яких інтересах, чим вона керувалася», - відзначив Е.БАГІРОВ.

За його словами, будь-яка кримінальна справа, порушена щодо особи, яка є членом якоїсь команди, може розцінюватися як якийсь елемент психологічного тиску на решту членів цієї команди. «Скажімо так, ви сьогодні – свідки, завтра можете бути підозрюваними і під слідством», - сказав Е.БАГІРОВ.

Також правозахисник зазначив, що свого часу його було включено до складу комісії Генеральної прокуратури з перевірки Київського слідчого ізолятора, в якому зараз перебувають І.ДІДЕНКО і А.МАКАРЕНКО. При цьому Е.БАГІРОВ висловив сумніви з приводу доцільності їх утриманні у даному СІЗО до суду. «У мене достатньо повна інформація про санітарно-побутові умови СІЗО № 13. Там, безумовно, умови утримання не відповідають не лише європейським, а й стандартам СНД. Це не голослівна заява. Проте слідчий під час ухвалення рішення має керуватися інтересом справи, яку він веде. Наскільки це було необхідно - ізолювати їх від суспільства, позбавляти їх свободи, поміщати тимчасово у слідчий ізолятор - це питання до органів прокуратури, які мають, як орган наглядовий, перевірити законність і обґрунтованість цього рішення», - відзначив він.

Е.БАГІРОВ підкреслив, що він, як правозахисник, виступає проти того, щоб слідчі вживали найжорсткіших заходів щодо підслідного, проти утримання їх у слідчих ізоляторах. Правозахисник відзначив, що слідчі ізолятори і такі переобтяжені, а через недофінансування державою умови там дуже важкі. «І, природно, велика кількість людей, які перебувають там, створюють проблеми і для людей, які там знаходяться, і для іміджу України як правової європейської держави, - я маю на увазі умови утримання», - відзначив Е.БАГІРОВ.

На його думку, якщо неправомірність дій правоохоронних структур буде підтверджено з часом рішенням суду, то тоді це може стати проблемою і для міжнародного іміджу України, і для іміджу Президента України. «Поки йде слідство, ніхто не може говорити, що це незаконно або законно. Коли справу передають до суду, і в суді ця справа розвалюється, кажучи звичною мовою, не одержує звинувачувального вироку судового, то тоді можуть бути питання, враховуючи сьогоднішній резонанс і суспільний резонанс, зокрема в засобах масової інформації України і за кордоном», - сказав Е.БАГІРОВ.