Модернізацією українських держшахт займеться Китай

Міністерство вугільної промисловості і Державний банк розвитку Китаю сьогодні в Києві підписали меморандум про співпрацю у вугільній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ підписано сьогодні міністром вугільної промисловості Юрієм ЯЩЕНКОМ і віце-президентом Держбанку розвитку Китаю Гао ДЗЯНЬ.

У документі зафіксовано намір китайської фінансової установи інвестувати кошти в технічне переоснащення державних вугледобувних підприємств України.

«Сьогодні ми підписали протокол. Він відкриває алгоритм подальшого нашого руху з реалізації інвестпроектів», - сказав міністр вугільної промисловості Ю.ЯЩЕНКО.

За його словами, в меморандумі передбачено намір реалізувати 8 інвестпроектів, реалізацію 3 із яких планується почати цього року.

Міністр додав, що найближчим часом очікується приїзд до України китайських фахівців для ознайомлення з технічним станом державних шахт, на яких реалізовуватимуться пілотні проекти.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня ц.р. під час візиту української делегації до Китаю між Міністерством вугільної промисловості України і Державним банком розвитку КНР було підписано рамкову угоду з фінансової співпраці, що передбачає можливість виділення українській стороні кредитів у розмірі до 1 млрд. дол. США на розвиток державного вугільного сектора.

Відповідно до угоди, Мінвуглепром надав для розгляду китайській стороні 7 інвестиційних проектів з реконструкції, технічного переоснащення і модернізації вугільних шахт. Зокрема, йдеться про відособлені підрозділи “Шахта ім. Д.Ф.Мельникова” (ДП «Лисичанськвугілля), «Шахта «Новопавлівська» (ДП «Донбасантрацит»), «Шахта «Шахтарська-Глибока» (ДП “Шахтарськантрацит”), “Шахта “Росія” (ДП “Селідіввугілля”), “Шахта “Димитрова” (ДП “Красноармійськвугілля”), “Шахта “Прогрес” (ДП “Торезантрацит”) і “Шахта “Стаханова” (ДП “Красноармійськвугілля”). Загальна вартість запропонованих для фінансування проектів становить 1 млрд. 30 млн. дол. США.

Згідно з меморандумом, як пілотний проект заплановано виділення китайським банком вже в 2010 році кредиту під технічне переоснащення шахт “Новопавлівська”, “Шахтарська-Глибока” і «ім. Д.Ф.Мельникова» на загальну суму 120 млн. дол. США.