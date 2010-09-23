Китай інвестуватиме в модернізацію українських шахт

Міністерство вугільної промисловості та Державний банк розвитку Китаю сьогодні в Києві підписали меморандум про співпрацю у вугільній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ підписали сьогодні міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО та віце-президентом Держбанку розвитку Китаю Гао ДЗЯНЬ.

У документі зафіксований намір китайської фінансової установи інвестувати кошти в технічне переоснащення державних вуглевидобувних підприємств України.

"Сьогодні ми підписали протокол. Він відкриває алгоритм подальшого нашого руху у реалізації інвестпроектів", - сказав міністр вугільної промисловості Ю.ЯЩЕНКО.

За його словами, у меморандумі передбачений намір реалізувати 8 інвестпроектів, реалізацію 3 з яких планують почати в поточному році.

Міністр додав, що найближчим часом очікується приїзд в Україну китайських фахівців для ознайомлення з технічним станом державних шахт, на яких реалізовуватимуться пілотні проекти.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня під час візиту української делегації в Китай між Міністерством вугільної промисловості України і Державним банком розвитку КНР було підписано рамкову угоду щодо фінансової співпраці, яка передбачає можливість виділення українській стороні кредитів у розмірі до 1 млрд. дол. США на розвиток державного вугільного сектора.

Відповідно до угоди, Мінвуглепром надав для розгляду китайській стороні 7 інвестиційних проектів з реконструкції, технічного переоснащення і модернізації вугільних шахт. Зокрема, йдеться про відокремлені підрозділи "Шахта ім. Д.Ф. Мельникова" (ДП "Лисичанськвугілля), "Шахта "Новопавлівська" (ДП "Донбасантрацит"), "Шахта "Шахтарсько-глибока" (ДП "Шахтерськантрацит"), "Шахта "Росія" (ДП "Селідоввугілля"), "Шахта "Дімітрова" (ДП "Красноармейськвугілля") "Шахта "Прогрес" (ДП "Торезантрацит") і "Шахта "Стаханова" (ДП "Красноармійськвугілля"). Загальна вартість запропонованих для фінансування проектів складає 1 млрд. 30 млн. дол. США.

Згідно з меморандумом, як пілотний проект заплановано виділення китайським банком вже у 2010 році кредиту під технічне переоснащення шахт "Новопавлівська", "Шахтарсько-глибока" і "ім. Д.Ф. Мельникова" на загальну суму 120 млн. дол. США.