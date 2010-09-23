Статутний капітал "Нафтогазу" збільшать на 7,4 млрд грн. за рахунок ОВДП

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» щодо порядку придбання акцій НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 248 із 424 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на 7,4 млрд. грн. шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. Як зазначається у пояснювальній записці, це робиться для того, щоб підвищити ліквідність НАК «Нафтогаз України».

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС), звертаючись до головуючого на засіданні першого заступника голови ВР Адама МАРТИНЮКА, заявив, що позиватиметься до нього, оскільки під час ухвалення закону було порушено процедуру і закон «Про Регламент Верховної Ради України», і даний законопроект був ухвалений одночасно у першому читанні та остаточно як закон, не зважаючи на те, що у народних депутатів були заперечення з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ц.р. міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що НАК «Нафтогаз України» планує завершити поточний рік з дефіцитом не більш як 1% ВВП.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що дефіцит «Нафтогазу» на кінець поточного року становитиме 10 млрд. грн.

4 серпня голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомив, що Кабінет Міністрів України прийняв за основу фінансовий план НАК на 2010 рік. При цьому він дав зрозуміти, що дефіцит, що закладається в проект фінплану, буде меншим ніж 10 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України своєю постановою №713 від 4 серпня ц.р. затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.