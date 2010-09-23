Україна вважає прийнятним використання канадських реакторів CANDU у своїй енергосистемі

Україна вважає прийнятним використання канадських реакторів на важкій воді CANDU в українській енергосистемі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістів заступник міністра палива і енергетики Наталія ШУМКОВА з посиланням на відповідне заключення комісії НАЕК "Енергоатом".

"Була виконана оцінка можливості використання реакторів CANDU на рівні з тепловими реакторами в нашій енергосистемі", - сказала Н.ШУМКОВА.

У свою чергу директор Департаменту поводження з ядерним паливом НАЕК "Енергоатом" Георгій РАСПОПОВ сказав, що під час дослідження канадської технології комісія НАЕК дійшла висновку про те, що за багатьма параметрама реактори CANDU перевершують традиційні водо-водяні реактори (ВВЕР). Крім того, сказав він, канадська технологія дозволяє здійснювати вторинну експлуатацію регенерованого ядерного палива із вже відпрацьованих паливних складок в реакторах ВВЕР.

"CANDU - це та установка, яка дозволить фактично виробляти електроенергію на тому, за що ми вже заплатили у минулому", - сказав фахівець.

Довідка УНІАН. Національна Академія наук України і Канадська компанія AECL (Атомна енергія Канади ЛТД.) у травні 2008 року підписали Меморандум про взаєморозуміння.

AECL - найбільша компанія ядерно-топливного циклу Канади, котра займається виробництвом реакторів типу CANDU для АЕС Канади і зарубіжних АЕС по всьому світу.

CANDU (CANada Deuterium Uranium) - важководний водо-водяной ядерний реактор, розроблений в Канаді. Застосування не звичайної, а важкої води, дозволяє використовувати як паливо в цьому реакторі природний незбагачений уран, тоді як реактори інших типів використовують тільки збагачене ядерне паливо.

Нині на АЕС НАЕК "Енергоатом" експлуатують реактори типу ВВЕР, проектний термін яких складає 20 років. У 2010-2011 рр. збігає термін проектної експлуатації 1-го і 2-го енергоблоків Рівненської АЕС, у 2012 р. - першого енергоблоку Південно-Української АЕС.