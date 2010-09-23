Україна має намір освоїти виробництво цирконієвої губки у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час форуму "ПЕК України: Сьогодення і майбутнє" повідомив директор Департаменту ядерної політики і атомної промисловості Міністерства палива і енергетики Петро ЧЕРНОВ.

За його словами, ув поточному році освоєно виробництво оксиду цирконію і вже у 2011 році українські підприємства планують вийти на об'єм 200 тонн оксиду цирконію.

П. ЧЕРНОВ сказав, що нині Україна веде активні переговори про відновлення інтеграції українського цирконієвого виробництва з російськими партнерами. Він також повідомив, що у 2011 році Україна має намір випустити дослідну партію хвостовиків і голівок (комплектуючі ТВС) на підприємстві, яке базується на Південно-українській АЕС.

Нагадаємо, що 2009 року НАЕК "Енергоатом" придбав у ВАТ "ТВЕЛ" ліцензію на випуск вказаних комплектуючих на території України. Передбачається, що хвостовики і голівки, вироблені в Україні, поставлятимуть ВАТ "ТВЕЛ" для їх подальшого використання при фабрикації ядерного палива, котре поставляють на українські АЕС у рамках відповідного контракту з російськими партнерами.