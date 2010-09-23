Парламент на 7,4 млрд. грн. збільшив статутний капітал НАК «Нафтогаз України»

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» щодо порядку придбання акцій НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 248 із 424 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на 7,4 млрд. грн. шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. Як зазначається у пояснювальній записці, це робиться для того, щоб підвищити ліквідність НАК «Нафтогаз України».

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС), звертаючись до головуючого на засіданні першого заступника голови ВР Адама МАРТИНЮКА, заявив, що позиватиметься до нього, оскільки під час ухвалення закону було порушено процедуру і закон «Про Регламент Верховної Ради України», і даний законопроект був ухвалений одночасно у першому читанні та остаточно як закон, не зважаючи на те, що у народних депутатів були заперечення з цього приводу.