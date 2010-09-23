Третій блок Чорнобильської АЕС повністю звільнений від відпрацьованого ядерного палива

Сьогодні третій блок Чорнобильської АЕС був повністю звільнений від відпрацьованого ядерного палива.

Як передає кореспондент УНІАН, роботи з вивантаження палива проходили у присутності першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА.

Відходи ядерного палива переміщені на тривале зберігання у п`ятий відсік сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1).

За інформацією прес-служби Міністерства з надзвичайних ситуацій, роботи з вивантаження залишків відпрацьованого палива з блоку № 3, яких за час експлуатації станції у генеруючому режимі накопичилося більш як 21 тис. паливних складок, були розпочаті 22 січня поточного року. Звільнення блоку від відпрацьованого палива є необхідною умовою для будівництва нового безпечного конфайнменту (НБК) над існуючим об`єктом "Укриття".

Як повідомляв УНІАН, у січні п.р. ЧАЕС розпочала переміщення ВЯП, що знаходиться у басейні витримки 3-го енергоблоку, до СВЯП-1. Зазначені роботи були санкціоновані Держатомрегулювання і мали на меті мінімізацію ризиків можливих аварійних ситуацій під час демонтажу існуючої вентиляційної труби 3-го енергоблоку і будівництва нової, а також спорудження нового укриття над 4-м енергоблоком.

Переміщене паливо тимчасово зберігатиметься в СВЯП-1 до моменту введення в експлуатацію сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (проект СВЯП-2), яке очікується не раніше 2013 року.