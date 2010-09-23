Нафтогаз подав касацію на рішення суду у справі RosUkrEnergo

НАК «Нафтогаз України» звернулася з касаційним поданням до Верховного Суду України на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 13 серпня п.р. і Апеляційного суду столиці від 17 вересня п.р. у справі про визнання і примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду, що зобов`язав держхолдинг повернути швейцарській RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометрів газу і виплатити штраф у товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховного Суду України.

«Так, відповідні документи сьогодні до нас надійшли», - сказала керівник прес-служби Людмила МОМОТ.

Водночас прес-секретар НАК «Нафтогаз України» Олена ЮР’ЄВА не підтвердила, проте і не спростувала цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу в розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

19 липня ц.р. компанія RosUkrEnergo звернулася до Шевченківського районного суду Києва з клопотанням про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року, відповідно до якого НАК «Нафтогаз України» зобов`язана повернути «РосУкрЕнерго» 11 млрд. кубометрів газу.