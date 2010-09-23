Клюєв сподівається, що мирова угода з Vanco буде підписана до кінця року

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сподівається, що мирова угода з компанією Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) буде підписана до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після відвідин Чорнобильської АЕС.

«Я сподіваюся, щодо Vanco буде до кінця року укладена мирова угода», – сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня ц.р. міністр з питань охорони навколишнього природного середовища Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ заявив, що Мінприроди прогнозує підписання мирової угоди з Vanco Prуckerchenska до жовтня 2010 року.

При цьому він уточнив, що підписання мирової угоди передбачатиме надання права компанії приступити до розробки всіх тих площ, з яких вона стала переможцем у конкурсі, проведеному в 2006 році.

У свою чергу, міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО підтвердив, що в даний час проводиться остаточне узгодження між українською стороною і Vanco Prуckerchenska проекту мирової угоди, і вона може бути підписана найближчим часом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запропонував компанії Vanco Prуckerchenska укласти мирову угоду з тяжби, пов`язаної з розірванням урядом України договору про розподіл продукції.

13 травня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що в уряді України на даний момент готуються пропозиції за мировою угодою для розв’язання конфліктної ситуації з компанією Vanco.

На даний момент в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма знаходиться позов компанії Vanco до уряду України.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), що видобувається в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки з УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.