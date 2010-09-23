Клюєв: Терміни приватизації об'єктів теплоенергетики залежатимуть від підготовки їх до продажу

Терміни приватизації об`єктів теплоенергетики залежатимуть від підготовки їх до продажу.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на брифінгу після відвідання Чорнобильської АЕС.

«У нас у плані приватизації є об`єкти і теплоенергетики, виставляються пакети акцій певних обленерго. Зараз буде підготовлено документацію. Якщо щось встигнемо виставити на продаж цього року, то виставлятимемо. Якщо не встигнемо - то вже наступного року», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що до продажу планується підготувати всі теплові електростанції і обленерго.

«Я вважаю, що такі об`єкти мають бути у приватній власності», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) не виключає можливість оголошення першого конкурсу з продажу акцій теплових генеруючих компаній або контрольних пакетів обленерго у четвертому кварталі цього року.

Як відзначав раніше голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО, акції цих компаній вперше виставляються на продаж, тому вони вимагають підготовки до приватизації. Він також повідомив, що Міністерство палива і енергетики запропонувало виставляти на продаж один раз на квартал пакети акцій теплових генерацій або контрольні пакети обленерго.

О.РЯБЧЕНКО також відзначив, що на сьогодні загальна вартість чотирьох теплових генеруючих компаній становить 9-9,5 млрд. грн.

За словами глави ФДМУ, у разі виставлення їх на продаж їх загальна реалізаційна вартість може зрости до 11 млрд. грн.

Нагадаємо, на сьогодні в управлінні НАК «Енергетична компанія України» перебувають контрольні пакети чотирьох генеруючих компаній – «Донбас-», «Захід-», «Центр-» і «Дніпроенерго».