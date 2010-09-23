«Нафтогаз» прогнозує збитки від реалізації імпортного газу теплокомуненерго
НАК «Нафтогаз України» прогнозує, що за підсумками 2010 року збитки компанії від реалізації імпортного газу підприємствам теплової комунальної енергетики сягнуть 10,906 млрд. грн.
Про це йдеться в офіційному листі держхолдингу Міністерству фінансів і Міністерству палива та енергетики України (від 16 вересня п.р.), копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН.
Згідно з документом, на сьогодні фактичний збиток "Нафтогазу" від реалізації газу ТКЕ за регульованими тарифами становив 6,290 млрд. грн.
При цьому, за оперативними даними, загальна сума боргу теплокомуненерго за спожитий у 1999-2010 рр. газ становить 14,2 млрд. грн., 5,8 млрд. грн. з яких – борг поточного року.
Нагадаємо, Національна комісія регулювання електроенергетики з серпня п.р. підвищила рівень граничної ціни на газ для підприємств ТКЕ, що забезпечують населення опалюванням і гарячим водопостачанням, на 50% - з 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування і розподіл газу).
Ціна на газ для підприємств теплоенергетики не переглядалася з грудня 2008 року і була зафіксована на рівні 872,78 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, цільової надбавки і транспортування).