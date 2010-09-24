Ярослав Качинський: газова угода з Росією суперечить інтересам Польщі

Новий польсько-російський газовий договір, який визначає умови постачань до 2035 року і газового транзиту до 2045 року, є шкідливим для національних інтересів Польщі і не відповідає прийнятим у західному світі стандартам.

Про це заявив лідер найбільшої польської опозиційної партії "Право і справедливість" (PIS) Ярослав КАЧИНСЬКИЙ під час дискусії в Сеймі щодо затвердженого урядом Польщі в лютому нового договору з ВАТ "Газпром", повідомляє Gazeta Wyborcza.

"Цей договір, зважаючи на термін, на який він укладений і однобічності, а саме максимальні поступки "Газпрому", є також певним політичним актом. Він нас наближає на схід, тому що, власне, на Сході Європи зараз підписують або підтримують такого типу невигідні умови", - сказав він.

Я. КАЧИНСЬКИЙ зазначив, що ряду західних держав Євросоюзу вдалося добитися від "Газпрому" знижок на газ, чого не вдалося зробити полякам, і підкреслив, що Європейський союз, який висловив зауваження до цієї угоди, захищає польські національні інтереси, а не уряд. "Договір є дуже шкідливим з точки зору економічних, а також політичних інтересів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня голова уряду Польщі Дональд ТУСК заявив, що новий договір з Росією відповідає національним інтересам Польщі, оскільки забезпечує стабільні постачання газу до 2035 року і гарантує російський транзит польською частиною Ямальского газопроводу до 2045 року.