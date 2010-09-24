Борг підприємств за енергоносії у цьому році виріс на 1 млрд. грн.

Промислові підприємства та підприємства комунальної сфери у 2010 році збільшили заборгованість за енергоносії на 1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час селекторної наради, присвяченої питанню підготовки до опалювального сезону, повідомив перший заступник міністра палива і енергетики Сергій ЧЕХ.

Він уточнив, зокрема, що в поточному році заборгованість хімічних підприємств за енергоносії зросла на 80 млн. грн., металургійних, - на 150 млн. грн., підприємств сфери ЖКГ - на 450 млн. грн.