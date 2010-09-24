НКРЕ залишила без змін прогнозну гуртову ціну електроенергії на жовтень
Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла на рівні, затвердженому для вересня, прогнозну гуртову ціну електроенергії на жовтень 2010 року - 502,5 грн. за МВт/год.
Про це сказано в постанові НКРЕ №1265 від 20 вересня, текст якого має в розпорядженні УНІАН.
Таким чином, рівень прогнозної гуртової ціни виріс з початку року на 13,8% - з 441,4 грн., встановлених для січня, до 502,5 грн. за МВт/год (без ПДВ) у вересні.
Раніше НКРЕ прогнозувала, що в поточному році прогнозна гуртова ціна електроенергії на Гуртовому ринку електроенергії в Україні виросте тільки на 15%.
Довідка УНІАН. Прогнозна гуртова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і об'ємів дотаційних сертифікатів. Енергозабезпечуючі компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.
За 2009 рік рівень прогнозної гуртової ціни виріс на 8,7% - з 395,17 грн., встановлених для січня, до 428,55 грн. за МВт/год (без ПДВ) в грудні.
Прогнозна гуртова ціна електроенергії у 2008 році виросла на 46,3% - з 270,12 грн., встановлених для січня, до 395,17 грн. за МВт/год (без ПДВ) в грудні.
У 2007 році прогнозна гуртова ринкова ціна на електроенергію виросла на 20,9% - до 264,82 грн. за МВт/год (без ПДВ).
Прогнозна гуртова ринкова ціна на електроенергію у 2006 році виросла на 16,05% - з 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/год (без ПДВ).