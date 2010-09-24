РФ посилює тиск на Україну – російський експерт

Росія посилить тиск на Україну з метою отримання контролю над українською газотранспотной системою після підписання протоколу про приєднання до Енергетичного співтовариства.

Таку думку власному кореспондентові УНІАН в РФ висловив генеральний директор російського Центру політичної інформації Олексій МУХІН.

За його словами, українське керівництво диверсифікувало свою політику в енергетичній сфері і працює як з Європейським Союзом на заході, так і з Росією на Сході.

"Віктор ЯНУКОВИЧ, як і очікувалося в Москві, почав російсько-європейську гру. Тобто, Україна продовжує залишатися транзитною країною в хорошому значенні цього слова. ЯНУКОВИЧ сподівається, що отримуватиме кредити на модернізацію ГТС і в Росії, і в ЄС. Це грамотна і прагматична політика", - сказав О. МУХІН.

У той же час, на його думку, це внесе певний дисонанс до хороших стосунків, що склалися між прем'єрами Росії і України Володимиром ПУТІНИМ і Миколою АЗАРОВИМ, що матиме певний негативний ефект.

"Мені здається, "Газпром" отримає реальний аргумент, щоб переконати російський уряд діяти набагато жорсткіше по відношенню до України, ніж діють зараз", - сказав О.МУХИН.

Він вважає, що "Газпром" наполягатиме на тому, щоб уряд Росії давив на українське керівництво з вимогою швидше передати українську ГТС під контроль "Газпрому" для її модернізації.

"Ці зусилля будуть подвоєні, а можливо, потроєні. Мета - просунути контроль над ГТС як можна ближче до ЄС. Поки Україна в нього не входить, мета "Газпрому" - отримати контроль над ГТС України, причому без участі ЄС. У принципі, російська сторона готова розглянути участь Євросоюзу як інвестора, але не контролера", - сказав О.МУХІН.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Президент України В. ЯНУКОВИЧ після зустрічі з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ повідомив, що Україна планує 24 вересня підписати Протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства.

В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що приєднання до Енергетичного співтовариства відкриє можливості для виконання домовленостей між Україною і ЄС з модернізації газотранспортної системи.

18 грудня 2009 року Рада міністрів Енергетичного співтовариства схвалила рішення про приєднання України і Молдови до цієї організації. Остаточне приєднання цих двох країн відбудеться після того, як вони усунуть розбіжності між національними законами і законодавством ЄС про газовий ринок, а також проведуть необхідні процедури з ратифікації приєднання.

Перед підписанням Протоколу про вступ Президент Енергетичного співтовариства, за узгодженням з віце-президентом, який представляє Європейський Союз, повинен перевірити, що законодавство щодо ринку газу було схвалене і застосовувалося відповідно до Директиви ЄС №55 від 2003 року,у якій, зокрема, передбачено створення незалежного оператора з транзиту газу і рівний доступ операторів до газової інфраструктури.

Президент України підписав Закон "Про основи функціонування ринку природного газу" 16 липня цього року.

Угода про Європейську Енергетичну спільноту була підписана в жовтні 2005 року в Афінах і вступила в дію 1 липня 2006 року. Енергетичне співтовариству створено з метою поширення досвіду внутрішнього енергетичного ринку ЄС на країни Південно-східної Європи і сприяння залученню інвестицій в енергетичну галузь країн-учасниць угоди. На сьогодні до угоди приєдналися 14 країни-членів ЄС і 7 країн Західних Балкан.

Грузія, Молдова, Туреччина та Україна мають статус спостерігачів.