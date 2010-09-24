Єврокомісія вітає приєднання України до Енергетичного співтовариства

Європейська комісія вітає приєднання України до Енергетичного співтовариства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Евркоміссиі Марлін ХОЛЗНЕР.

«Ми сподіваємося, що Україна швидко ратифікує протокол з тим, аби вже на початку 2011 року повністю приєднатися до Європейського енергетичного співтовариства», - сказала вона.

Представник Єврокомісії також зазначила, що за цей час Україна зможе розпочати імплементацію нового законодавства про функціонування ринку газу, що також було однією з умов приєднання України до організації.

При цьому, за словами М.ХОЛЗНЕР, при імплементації європейського законодавства Україна, зокрема, повинна також забезпечити і розподіл функцій НАК «Нафтогаз України», який на сьогодні одночасно і виробляє газ, і здійснює його закупівлю у російського «Газпрому», і займається транзитом, і продає газ кінцевим споживачам.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2009 року Рада міністрів Енергетичного співтовариства схвалила рішення про приєднання України і Молдови до цієї організації.

Остаточне приєднання цих двох країн мало відбутися після усунення розбіжностей між національними законами і законодавством ЄС про газовий ринок, а також після ратифікації Протоколів про приєднання.

Президент України підписав новий закон “Про основи функціонування ринку природного газу” 16 липня цього року.

Сьогодні, 24 вересня, Україна підписала Протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства.

Довідка УНІАН. Угода про Європейське Енергетичне співтовариство була підписана в жовтні 2005 року в Афінах і набрала чинності 1 липня 2006 року. Енергетичне співтовариство створене з метою поширення досвіду внутрішнього енергетичного ринку ЄС на країну Південно-східної Європи і сприяння залученню інвестиції в енергетичну галузь країн-учасниць угоди.

На сьогодні до угоди приєдналися 14 країни-членів ЄС і 7 країн Західних Балкан.

Грузія, Молдова, Туреччина і Україна, мають статус спостерігачів.