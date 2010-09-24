Протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства не наблизить Україну до модернізації ГТС – російський експерт

Підписання протоколу про приєднання до Енергетичного співтовариства не наблизить Україну до отримання кредитів Євросоюзу на модернізацію газотранспортної системи.

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив начальник аналітичного управління Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Олександр ПАСЄЧНИК.

«Ці протокольні папери великих переміщень не дадуть у модернізації ГТС. Європейці в епоху достатньої фінансової нестабільності у самому ЄС не мають виразної і конструктивної позиції щодо інвестицій у потужності країни - транзитера України», - вважає О.ПАСЄЧНИК.

На його думку, в Європі розуміють, що над Україною висить велика загроза втратити в середньостроковій або далекостроковій перспективі статус надтранзитної держави після запуску газопроводу «Південний потік». Експерт вважає, що запуск цього газопроводу призведе до втрати мінімум половини об`ємів газу, що проходять через Україну. «У зв`язку з тим, що в ЄС з фінансами важко, і кожна країна намагається на плечі іншої перекласти цю відповідальність. Локомотиви ЄС - Франція і Німеччина - не хочуть за все це платити», - сказав О.ПАСЄЧНИК. Він підкреслив, що відсутність виразних перспектив призводить «до цього документообороту протягом кількох років». При цьому експерт нагадав, що ЄС дотепер не виділив жодної копійки на модернізацію української ГТС.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2009 року Рада міністрів Енергетичного співтовариства схвалила рішення про приєднання України і Молдови до цієї організації.

Остаточне приєднання цих двох країн має відбутися після усунення розбіжностей між національними законами і законодавством ЄС про газовий ринок, а також після ратифікації Протоколів про приєднання.

Президент України підписав новий закон “Про основи функціонування ринку природного газу” 16 липня цього року.

Сьогодні, 24 вересня, Україна підписала Протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства.

Довідка УНІАН. Угода про Європейське Енергетичне співтовариство була підписана у жовтні 2005 року в Афінах і набрала чинності 1 липня 2006 року. Енергетичне співтовариство створене з метою поширення досвіду внутрішнього енергетичного ринку ЄС на країни Південно-Східної Європи і сприяння залученню інвестиції в енергетичну галузь країн - учасниць угоди.

На сьогодні до угоди приєдналися 14 країн - членів ЄС і 7 країн Західних Балкан.

Грузія, Молдова, Туреччина і Україна мають статус спостерігачів.