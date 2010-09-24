«Нафтогаз» прогнозує скорочення видобутку газу на 4,9%

НАК "Нафтогаз України" прогнозує скорочення видобутку газу компаніями холдингу цього року на 4,9%, або 950 млн. куб. м, - до 18,4 млрд. куб. м, порівняно з 2009 роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час форуму «ПЕК: сьогодення і майбутнє» повідомив начальник управління видобутку газу, газового конденсату й нафти "Нафтогазу" Сергій КАСЯНЧУК.

За його словами, в 2010 році видобуток нафти з газовим конденсатом в Україні очікується на рівні близько 3,5 млн. тонн.

С.КАСЯНЧУК відзначив, що очікуване скорочення видобутку вуглеводнів викликане виснаженням діючих родовищ.

Як повідомляв УНІАН, у січні-серпні ц.р. видобуток газу в Україні, за оперативними даними, скоротився на 6,1% - до 13,333 млрд. куб. м, видобуток нафти з газовим конденсатом - на 11,3% - до 2,379 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», які входять у структуру НАК «Нафтогаз України».