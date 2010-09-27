Лікувально-профілактичні заклади Києва готові до опалювального сезону - КМДА

Усі 190 лікувально-профілактичних заклади Києва на 100% готові до опалювального сезону 2010-2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА.

За інформацією управління, із 190 лікувальних закладів столиці акти готовності об’єктів до опалювального сезону отримали 140 установ.

50 медичних установ зазначені акти не отримують, оскільки: 14 установ мають власні опалювальні котельні (18 котелень), 36 установ не мають власних котелень, бо розташовані у вбудованих приміщеннях (9 установ), розміщуються в орендованих приміщеннях (25 установ), або ж отримують тепло від відомчих котелень (2 установи).

Із 266 актів готовності до опалювального сезону отримано 256 актів (96%). Решта 10 актів (5 установ) наразі перебувають на підписанні у відповідних теплопостачальних організаціях міста та будуть видані найближчим часом.

***Обсяг фінансування заходів з підготовки лікувально-профілактичних закладів до зимового сезону становить 4,3 млн. грн. Разом з тим, очікується отримання коштів міського бюджету в обсязі 2 млн. грн., які включено до бюджету міста Києва на 2010 рік при його коригуванні. Ці кошти буде витрачено на завершення робіт з ремонту покрівель, фасадів, внутрішніх інженерних мереж медичних закладів тощо.