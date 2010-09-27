Ціни на ніфту на NYMEX у п’ятницю виросли

Ф'ючерси на нафту за підсумками торгів у п'ятницю, 24 вересня, виросли в ціні на 1,7%, отримавши підтримку з боку зростання акцій і зниження долара США, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За словами трейдерів, сигналом до такого подорожчання стало сприятливіше, ніж очікувалося, значення індексу настроїв у ділових колах Німеччини Ifo, яке підштовхнуло пару євро/долар до найвищого рівня з квітня. Слабкість американської валюти часто провокує купівлю нафтових ф'ючерсів, ціни на які виражаються в доларах.

Зростання акцій на тлі ознак стабілізації економіки також чинило підвищувальний тиск на ціну нафти.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування листопадових ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту продемонстрували найзначніше зростання за два тижні: вони підвищилися на 1,31 долара, або на 1,7%, до 76,49 долара за баррель. Це найвищий підсумковий рівень з 14 вересня.

Листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE виросли в ціні на 76 центів, або на 1%, до 78,87 долара за баррель.

За словами трейдерів, Міністерства торгівлі новини про те, що продажу на первинному ринку житла США в серпні залишилися без змін в порівнянні з переглянутим у бік підвищення липневим показником, які надійшли зі сторони, стали сигналом про те, що економіка стабілізується.

Як показали інші дані, замовлення на товари тривалого користування в США в серпні скоротилися на 1,3% замість 1%, чого очікували аналітики. Проте, ринок був натхненний зростанням капіталовкладень компаній, про яке свідчило зростання замовлень на капітальні товари необоронного призначення без урахування повітряних суден, 4,1%.

Зростання цін на нафту також набрало оберти на тлі новин про те, що нафтопереробні заводи, як і очікувалося, починають знижувати темпи роботи у зв'язку з необхідністю проведення ремонтно-профілактичних робіт перед настанням зими. За словами аналітиків, цей чинник навряд чи приведе до значного скорочення запасів у США, які зараз знаходяться на 27-річному максимумі.

Компанія Exxon Mobil Corp. повідомила про те, що вона припиняє на декілька тижнів роботу ряду потужностей на нафтопереробному заводі в Бомонті (Техас).

Раніше стало відомо про те, що компанія Conoco Phillips припинила переробку нафти на НПЗ в Ліндені (Нью-Джерсі) у зв'язку з установкою нового устаткування.

Проте, як зазначають трейдери, ціни на нафту залишаються в діапазоні 70-80 доларів за баррель.

Жовтневі ф'ючерси на бензин за підсумками торів виросли в ціні на 2,97 цента, або на 1,6%, до 1,9471 долара за галон. Жовтневі ф'ючерси на паливневий мазут подорожчали на 1,61 цента, або на 0,8%, до 2,1306 долара за галон.