АМК попередив основних нафтотрейдеров

Антимонопольний комітет України (АМК) надав 13 основним операторам ринків нафтопродуктів обов`язкові для розгляду рекомендації утриматися від встановлення економічно необґрунтованих цін на бензин і дизельне пальне під час осінньо-польових робіт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що, зокрема, рекомендації надані ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ТОВ «Континент Нафто Трейд», ТОВ «Альянс Холдинг», СП ТОВ «Кершер», ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», ВАТ «Укрнафта», ТОВ «Веста-Сервіс», ПАТ «Укртатнафта», ЗАТ «ЛИНИК», ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ВАТ «НПК-Галичина», ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» і ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України».

Про результати розгляду вимог Антимонопольного комітету підприємства мають повідомити в десятиденний термін.