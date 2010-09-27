Росія готова запропонувати Китаю спільну розробку уранових родовищ в РФ або третіх країнах, поки ж на дев'ять місяців раніше заплановоного запустити в Китаї завод зі збагачення.

"Планувалося, що завод зі збагачення урану буде запущений до першого кварталу 2012 року, але ми його пустимо в другому півріччі 2011, тобто на шість-дев’ять місяців раніше", - сказав журналістам голова "Росатому" Сергій Кірієнко, який супроводжував президента РФ Дмитра Медведєва під час офіційного візиту в Китай.

С.Кірієнко зазначив, що "Китай виявляє велику цікавість до співпраці у видобутку урану". "Ми готові запропонувати спільну розробку уранових родовищ в Росії і в третіх країнах", - сказав голова "Росатому". Він додав, що це питання "є предметом переговорів". С. Кірієнко вважає, що якщо спільний видобуток вестиметься на російських родовищах, будуть задіяні китайські інвестиції. Питання інвестицій у роботі в третіх країнах слід ще розглядати передає ПРАЙМ-ТАСС.