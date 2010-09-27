АМК висунув вимоги до основних нафтотрейдерів

Антимонопольний комітет України (АМК) надав 13 основним операторам ринків нафтопродуктів обов'язкові для розгляду рекомендації утриматися від встановлення економічно необгрунтованих цін на бензин і дизельне паливо під час осінньо-польових робіт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.

У повідомленні сказано, що, зокрема, рекомендації надані ПАТ "Концерн Галнафтогаз", ТОВ "Континент Нафто Трейд", ТОВ "Альянс Холдинг", СП ТОВ "Кершер", ПІІ "Лукойл-Україна", ВАТ "Укрнафта", ТОВ "Веста-сервіс", ПАТ "Укртатнафта", ЗАТ "ЛІНІК", ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття", ВАТ "НПК-Галичина", ВАТ "ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ" та ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України".

Про результати розгляду вимог Антимонопольного комітету підприємства повинні повідомити в десятиденний термін.