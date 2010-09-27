Ціни на бензин в Україні за тиждень майже не змінилися

З 17 по 24 вересня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти практично не змінилися. Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 17 по 24 вересня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А- 80 - знизилися на 0,1% - з 6,79 грн./літр до 6,78 грн./літр

Бензин А- 92 - знизилися на 0,1% - з 7,13 грн./літр до 7,12 грн./літр

Бензин А- 95 - збереглися на рівні 7,44 грн./літр

Дизельне паливо - збереглися на рівні 6,70 грн./літр

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного палива - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.