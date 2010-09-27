«Газпром» планує поставляти у Китай по 30 млрд. куб. м газу на рік

ВАТ "Газпром" планує поставляти в Китай з кінця 2015 року по 30 млрд. кубометрів природного газу на рік.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в управлінні інформації "Газпрому", сьогодні в Пекіні голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР і президент Китайської національної нафтогазової корпорації (КННК) Цзянь ЦЗЕМІНЬ понад раніше досягнутих домовленостей підписали розширені основні умови постачань газу з Росії в Китай.

Зокрема у документі зафіксовані ключові комерційні параметри майбутніх постачань російського природного газу на ринок КНР: об'єм і терміни початку експорту, рівень "бери або плати", період нарощування постачань, рівень гарантованих платежів. Документ носить юридично зобов'язувальний характер. "Підписання експортного контракту очікують у середині 2011 року. Початок постачань запланований на кінець 2015 року. Згідно з досягнутими домовленостями, термін дії контракту складе 30 років, об'єми постачання - 30 млрд. куб. м на рік", - сказано в управлінні інформації "Газпрому".

Крім того, О. МІЛЛЕР і Ц. ЦЗЕМІНЬ підписали протокол за результатами спільно виконаного ВАТ "Газпром" і КННК Техніко-економічного аналізу проектів газопереробки і газохімії. У документі розглянуто варіанти створення на території РФ газохімічних виробництв, пов'язаних з організацією експорту природного газу з Росії в Китай.