Виручка ДТЕК в І півріччі зросла на 58%

Консолідована виручка найбільшої приватної енергетичної компанії України ТОВ «ДТЕК» за підсумками січня-червня 2010 року зросла на 58%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 10,625 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в компанії з посиланням на фінансову звітність ДТЕК за 6 місяців 2010 року.

Згідно з повідомленням, за вказаний період валовий прибуток компанії зріс більш ніж в 2 рази – до 2 млрд. 406 млн. грн.

Чистий прибуток ДТЕК за перше півріччя ц.р. зросла в 5,2 раза – до 1,288 млрд. грн., EBITDA – на 80%, до 2,643 млрд. грн.

Значне зростання доходу багато в чому обумовлене збільшенням ціни і обсягу відпуску електроенергії, а також зростанням обсягу видобутку й експорту вугілля.

За даними компанії, за підсумками першого півріччя 2010 року частка ДТЕК в загальному обсязі видобутку вугілля в Україні склала 26,3%. За підсумками півріччя ДТЕК, з урахуванням ВАТ «Дніпроенерго» (Запоріжжя), займала 48,9% ринку теплової генерації.

Довідка УНІАН. ДТЕК – перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Сістем Кепітал Менеджмент» (СКМ).