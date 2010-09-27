Договори на поставки газу підприємствам ТКЕ укладатимуться лише після 100% розрахунку за спожитий газ

ДК «Газ України» зазначає, що договори з підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ) на забезпечення природним газом у новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. укладатимуться лише за умови оформлення актів звірки з компанією і 100% розрахунків за спожитий енергоносій, після чого виділятимуться планові обсяги природного газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що ДК «Газ України» висловлює також стурбованість загальним незадовільним станом розрахунків підприємств ТКЕ.

Так, станом на 24 вересня ц.р. заборгованість теплопостачальних підприємств (без АЕК «Київенерго») за спожитий у 2008-2010 рр. природний газ становить 4,65 млрд. грн.

Впродовж цього періоду найбільша заборгованість у підприємств ТКЕ Дніпропетровської (821 млн. грн.), Донецької (773 млн. грн.), Харківської (732 млн. грн.) Луганської (375 млн. грн.), Одеської (258 млн. грн.), Запорізької (231 млн. грн.), Житомирської (123 млн. грн.), Львівської (123 млн. грн.), Київської (110 млн. грн.), Рівненської (100 млн. грн.) областей, а також АР Крим (136 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» за 2008-2010 рр. заборговула ДК «Газ України» понад 522,62 млн. грн. (рівень оплати в 2010 р. – 84%).

Станом на 24 вересня ц.р., підприємства ТКЕ розрахувалися з ДК «Газ України» за природний газ, спожитий впродовж опалювального сезону 2009-2010 рр. (з 01.10.09), на 79%. Борги теплопостачальних організацій перед компанією за цей період перевищують 2,1 млрд. грн.

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий із 01.10.2009 р. природний газ залишається у підприємств ТКЕ Луганської (51%), Закарпатської (52%), Житомирської (64%) областей і м. Севастополь (57%).

На 100% забезпечили розрахунки підприємства ТКЕ Миколаївської та Чернівецької областей, на 96% - Полтавської, на 92% - Черкаської, на 90% - Львівської областей.

ДК «Газ України» підкреслює, що вартість спожитого впродовж 2008-2010 рр. природного газу повинна бути повністю (стовідсотково) сплачена до кінця вересня.

Значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ, а також підготовку до нового опалювального сезону 2010-2011 рр.

Через значну заборгованості підприємств ТКЕ за газ НАК «Нафтогаз України» вимушена залучати значні кредитні ресурси для своєчасних (до 7 числа наступного за розрахунковим місяця) розрахунків за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України "Про теплопостачання", відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.