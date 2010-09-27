«Вугілля України» візьме кредити в «Ощадбанку Росії» та «Промінвестбанку»

Державне підприємство «Вугілля України» має намір відкрити в АТ «Дочірній банк Ощадбанку Росії» кредитну лінію в обсягу до 300 млн. грн., в ПАТ «Промінвестбанк» – до 160 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленнях держпідприємства, розміщених на офіційному сайті Міністерства економіки України.

Згідно з повідомленням, підприємство має намір відрити лінії на період з жовтня 2010 року по вересень 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня ц.р. «Вугілля України» оголосило тендер з відбору банку для залучення позикових коштів в обсягу 500 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором Оптового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що є в управлінні Міністерства вугільної промисловості.