«Нафтогаз» заявляє, що виконає програму уряду щодо газифікації України

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що виконає урядову програму добудови газопроводів і газифікації України. Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів України затвердив розпорядження від 13 вересня 2010 року №1881-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету міністрів України від 26 серпня 2009 р. № 1001».

В оновленому документі Кабінет міністрів України передбачив повне виконання НАК «Нафтогаз України» програми добудови газопроводів, встановлення договірних відносин із замовниками будівництва з урахуванням припинення діяльності ДП «Нафтогазмережі», передачу цілісних об`єктів газопостачання в державну власність для подальшого введення їх в експлуатацію згідно з вимогами чинного законодавства.

Також компанія відзначає, що зміни, закріплені в документі, дозволять НАК «Нафтогаз України» на виконання розпорядження уряду України фінансувати і забезпечити організацію робіт з добудови підводних газопроводів, а також покращити умови життя українських громадян, газифікувавши віддалені населені пункти.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.