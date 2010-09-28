Мінпаливенерго спростовує інформацію про створення Україною перешкод для транспортування газу до Польщі

Міністерство палива і енергетики України спростовує інформацію, поширену українськими ЗМІ щодо створення з боку України перешкод для транспортування природного газу до Польщі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго.

«Всі обсяги газу, які мають режим транзиту і надходять на східний кордон України, в повному обсягу передаються європейським споживачам, згідно з існуючими контрактами щодо транзиту газу територією України», - говориться в повідомленні.

Прес-служба відзначає, що на сьогоднішній день «Нафтогаз» не одержував пропозиції від польської компанії PGNiG чи німецької E.On Ruhrgas щодо транзиту додаткових обсягів газу. НАК «Нафтогаз України» транзитує газ, що належить ВАТ «Газпром», на виконання умов довгострокового контракту від 19 січня 2009 року.

Також у повідомленні зазначається, що той факт, що минулого тижня Україна стала членом Європейської Енергетичної співдружності, ще раз підтвердив репутацію держави і НАКу як надійного і передбачуваного партнера, який в повному обсягу забезпечує енергетичну безпеку Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня деякі українські ЗМІ поширили інформацію про те, що нібито «Нафтогаз України» на вимогу «Газпрому» припинив транспортувати газ компанії E.On Ruhrgas до Польщі.