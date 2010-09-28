Збільшення акцизів на бензин не призведе до різкого росту його ціни – експерти

Збільшення ставки акцизного збору на бензин з 132 євро за тонну до 182 євро за тонну, передбачене проектом Податкового кодексу, не приведе до різкого зростання ціни на цей вид палива.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти нафтового ринку сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами директора консалтингової групи "А-95" (Київ) Сергія КУЮНА, така думка обумовлена жорсткою конкуренцією на ринку і збільшенням об'ємів нафтопродуктів, які імпортують в Україну, без сплати податків.

Провідний експерт консалтингової компанії UPECO (Київ) Олександр СІРЕНКО наголошує також на збільшенні об'єму контрафактної продукції.

У свою чергу, С. КУЮН уточнив, що масовий приплив контрабандної продукції спостерігається в південному регіоні.

Як повідомляли, у проекті Податкового кодексу пропонують підвищити акцизний збір на дизельне паливо. Уряд, зокрема, пропонує для дизпалива із вмістом сірки понад 0,2% підвищити акциз на 38,5% - з 65 євро за тонну до 90 євро за тонну, від 0,035% до 0,2% - на 38%, з 50 євро за тонну до 69 євро за тонну, від 0,005% до 0,035% - на 37,8%, з 45 євро за тонну до 62 євро за тонну, менше 0,005% - на 40%, з 30 євро за тонну до 42 євро за тонну.

Крім того, пропонують підвищити акциз на пічне паливо на 40% - з 30 євро за тонну до 42 євро за тонну, бензини авіаційні - на 40%, з 20 євро за тонну до 28 євро за тонну.

У травні Верховна Рада ухвалила закон про підвищення акцизів на алкогольні напої, пиво, сигарети і нафтопродукти, згідно з яким акцизний збір на бензини збільшений на 20% - до 132 євро за тонну.