Держконцерн «Ядерне паливо» оголосив тендер на розробку ТЕО будівництва заводу

Державний концерн "Ядерне паливо" оголосив тендер з вибору компанії-розробника техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива.

Про це сказано у повідомленні держконцерну, опублікованому на сайті Міністерства економіки України.

Згідно з умовами тендеру, кінцевий термін розробки проектної документації - червень 2011 року. Заявки на участь у конкурсі приймають до 27 жовтня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Кабінет Міністрів України затвердив російський концерн "ТВЕЛ" переможцем конкурсу з будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно з затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державною цільовою програмою "Ядерне паливо України", будівництво заводу завиробництву ядерного палива планують завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюють у 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планують залучити як інвестиції.